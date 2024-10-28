Сыр из Подмосковья победил на международном конкурсе Cheese Open

Подмосковный сыр стал победителем международного конкурса Cheese Open 2024, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках конкурса свою продукцию представили 28 производителей из России. В общей сложности они выставили 380 образцов сыра. Также в конкурсе участвовали представители зарубежных стран.

По итогам гастрономического состязания полутвердый выдержанный сыр от подмосковной компании «Рота-Агро» получил золотую медаль. Сыр изготовлен из смеси коровьего и овечьего молока. Он обладает плотной текстурой и сладким послевкусием.

Кроме того, «Камамбер» от того же производителя завоевал бронзовую медаль. Уникальность этого сыра заключается в том, что процесс созревания длится на протяжении всего срока годности.