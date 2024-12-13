Таксисты в Подмосковье стали совершать меньше административных нарушений

В Подмосковье в этом году зафиксировали меньше административных нарушений, совершенных таксистами. Как отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, этот показатель снизился на 8% по сравнению с прошлым годом.

Добиться этого результата удалось благодаря профилактической работе с перевозчиками. Сотрудники областного Минтранса регулярно проводят встречи и беседы с водителями, которые недавно приступили к работе. В рамках таких встреч водителям разъясняют правовую базу осуществления таксомоторной деятельности в Подмосковье, озвучивают обязательные требования, рассказывают, как снизить риски в работе.

«Это напрямую влияет на качество таксомоторных перевозок как для водителя, так и для пассажира. Всего с начала года проведено более 2,7 тысяч таких мероприятий», - говорится в сообщении министерства.

Также водители могут проконсультироваться со специалистами ведомства в онлайн-формате или подать заявку на профилактический визит. Сделать это можно на сайте госуслуг региона или в МФЦ.