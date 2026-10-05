Талдомские врачи спасли женщину с газовой гангреной кишечника

Врачи Талдомской больницы спасли женщину с газовой гангреной кишечника. Специалисты боролись за жизнь пациентки на протяжении трех дней, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В больницу Талдома скорая помощь доставила женщину в критическом состоянии с ущемленной грыжей. Она три дня испытывала сильную боль и, несмотря на ухудшение самочувствия, не обращалась за медицинской помощью.

При осмотре врачи обнаружили сине-багровые участки некроза на животе, что указывало на газовую гангрену кишечника. Это опасное инфекционное осложнение, которое характеризуется отеком, газообразованием в тканях, их некрозом и интоксикацией. Без экстренного хирургического лечения пациентке грозил летальный исход.

Врачи установили, что причиной возникновения гангрены стало длительное ущемление грыжи, и приняли решение о поэтапном хирургическом лечении: одномоментная операция без стабилизации состояния пациентки могла привести к ее гибели.

«Во время первой операции мы удалили около 4 метров погибшего кишечника, ущемленного в грыжевом мешке, и пораженных инфекцией тканей. Состояние женщины оставалось критическим. На вторые сутки мы провели повторную операцию, во время которой удалили оставшиеся некротические ткани и очаг инфекции. После этого пациентку перевели в реанимацию. Реаниматологи круглосуточно проводили интенсивную терапию, чтобы стабилизировать состояние и справиться с тяжелым сепсисом. На третьи сутки выполнили реконструктивную операцию: соединили оставшиеся здоровые участки кишечника и восстановили проходимость пищеварительного тракта. Таким образом, нам удалось остановить распространение инфекции и восстановить работу кишечника», — рассказал врач-хирург Талдомского отделения Даниил Комаров.

После трех операций и курса интенсивной терапии состояние пациентки стабилизировалось, она пошла на поправку. Женщине потребуется специальная диета и регулярное наблюдение специалистов. После месяца лечения в стационаре пациентку выписали домой для дальнейшей реабилитации.