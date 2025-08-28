Танцевальный вечер для участников «Активного долголетия» пройдет в Химках
Клуб «Активного долголетия» в Химках проведет танцевальный вечер
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Танцевальный вечер для участников проекта «Активное долголетие» пройдет в Химках 29 августа. Мероприятие проведут на территории парка имени А. Величко.
«Такие мероприятия дарят радость и позитивные эмоции, вместе с тем способствуют поддержанию активного образа жизни и укреплению здоровья наших жителей», — отметил депутат Глеб Демченко.
В Химках участники проекта могут посещать занятия по скандинавской ходьбе и йоге, мастер-классы и экскурсии, творческие вечера и патриотические встречи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития указанной программы.