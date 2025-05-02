Танцоры из Подольска получили четыре гран-при на конкурсе «Казань Великая»

Хореографический коллектив из танцевальной студии «Юлион» Подольска завоевал сразу четыре гран-при на конкурсе «Казань Великая». Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Так, награды были получены в номинациях «Народный танец стилизация», «Народный танец» в возрастной категории 11-12 лет (два приза) и «Эстрадный танец».

Мероприятие проходило с 28 по 30 апреля. За победу в конкурсе боролись свыше 1 тыс. артистов со всей страны.

Ранее сообщалось, что спортсменки из Подольска привезли награды с международного турнира по художественной гимнастике.