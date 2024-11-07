Телефонное мошенничество на 3,3 млн рублей пресекли в Домодедово

Сотрудники полиции в Домодедово пресекли телефонное мошенничество на более чем 3,3 миллиона рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился местный житель в возрасте 33 лет. Он рассказал, что получил несколько звонков и сообщений в мессенджере якобы от сотрудников сервиса госуслуг, оператора сотовой связи, банков и правоохранительных органов.

Злоумышленники заверили мужчину в том, что с его счета в банке пытались перевести деньги. Испугавшись, потерпевший снял все деньги и передал их курьеру. После этого он понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.

Между тем, мошенники снова позвонили жителю и предложили оформить заем. Под контролем полиции мужчина согласился и назначил встречу с курьером. При передаче муляжа денег злоумышленника задержали.

Задержанный во всем сознался и рассказал, что нашел работу в интернете. Ему называли адреса, где он должен был забирать деньги, а затем передавать их соучастникам для перевода в криптовалюту. За один заказ курьеру обещали от пяти до десяти тысяч рублей. Мужчину арестовали. Продолжается поиск его соучастников.