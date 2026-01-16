Logo

Тематическое мероприятие в рамках проекта «Активное долголетие» прошло в Воскресенске

В ДК «Гармония» Воскресенска провели встречу «За чашкой чая»

Официально

Фото: [Администрация г. о. Воскресенск]

Тематическое мероприятие «За чашкой чая» прошло в Доме культуры «Гармония» Воскресенска в рамках реализации проекта «Активное долголетие».

Встреча была посвящена зимним традициям и 22-летию образования клуба. В ее рамках участники окунулись в атмосферу русских зимних посиделок — вспоминали народные пословицы и колядки, играли в игры. Также на мероприятии выступил дуэт «Плюс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к проекту «Активное долголетие» присоединились уже более 500 тыс. жителей, в том числе порядка 120 тыс. человек — с начала 2025 года.

