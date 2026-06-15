Маргарита Симоньян рассказала, на что уходит наследство Тиграна Кеосаяна

Симоньян рассказала, что учредила премию имени Тиграна Кеосаяна, которая вручается не кинодеятелям, а простым людям за благородные поступки. В 2026 году премии удостоились более десяти человек, совершивших добрые дела.

«Он мне советует оттуда, а я распоряжаюсь его наследством и выдаю эту премию людям — будь то воспитательницы в детсаду, которые спасли детей от маньяка, или женщина, которая бросилась в прорубь, чтобы спасти тонущих детей», — отметила журналистка.

По словам главреда RT, к первой годовщине смерти режиссера выйдет книга «Не первая любовь. Исповедь горя и радости». Ее Тигран и Маргарита написали вместе еще при его жизни. По словам Симоньян, сейчас ведется работа над аудиоверсией, причем с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, Симоньян планирует снять фильм по этой книге. Последней режиссерской работой Кеосаяна стала картина «Семь дней Петра Семеныча». Этот фильм был представлен на фестивале еще при его жизни. Теперь фестиваль, премия, книга и будущий фильм станут частью большого наследия, которое Кеосаян оставил после себя.

Ранее сообщалось, что главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила женщине, назвавшей ее разлучницей.