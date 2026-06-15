Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь запертой квартиры, где находилась 2-летняя девочка

В Можайске спасатели помогли вернуть доступ в квартиру, где оказалась заперта двухлетняя девочка. Инцидент случился 14 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

К помощи экстренных служб прибегла мама ребенка: женщина ненадолго покинула квартиру, а в это время ее дочь закрыла дверь изнутри на щеколду. В 15:30 обеспокоенная женщина позвонила в службу «Система‐112».

На вызов прибыли сотрудники поисково‐спасательного поста 308‐й пожарно‐спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Осмотрев входную металлическую дверь, специалисты установили, что препятствие — щеколда, запертая изнутри. Используя слесарный инструмент, спасатели аккуратно вскрыли дверь и обеспечили доступ в жилье.

Ситуация разрешилась благополучно — никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась. Мама малышки искренне поблагодарила сотрудников за оперативность и чуткость.

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