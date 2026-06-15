Агенты пытаются найти для Угальде клуб в Испании

Интерес к костариканскому нападающему в Европе есть, но пока клубы не спешат принимать решения, отмечает издание. Считается, что чемпионат мира, проходящий в Америке, может открыть новые варианты для усиления состава.

Сам Угальде также хочет попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. При этом контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в €12 млн.

Агент футболиста Курт Морсинк ранее заявлял, что футболисту необходимо сделать новый шаг в карьере, хотя руководство «Спартака» хотело бы, чтобы он остался в клубе.