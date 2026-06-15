Служба помощи при ДТП в Московской области помогла участникам 2,7 тыс. дорожных аварий

Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья в течение недели — с 5 по 11 июня — оказала содействие участникам 2 747 дорожно‑транспортных происшествий, в которых не было пострадавших. Данные предоставлены Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Показатель превысил результаты предыдущей недели (29 мая — 4 июня) на 301 случай.

Помощь предоставляется в двух вариантах: через «горячую линию» 112 и в сети из 16 специализированных центров. Работники службы содействуют автомобилистам в выполнении необходимых первоочередных шагов, а также в оформлении документов, в том числе «Европротокола».

За отчетный период консультации по оформлению ДТП получили 5 494 водителя. Из них 1 061 происшествие оформили в центрах помощи, 224 случая урегулировали по телефону с применением «Европротокола» и 102 — с помощью расписки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.