Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Андрейченко назвала условие, при котором вернется в Россию

В субботу, 14 июня, в Сочи прошло открытие III Международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест». Одной из гостей церемонии стала известная советская и российская актриса Наталья Андрейченко. Для нее этот выход на публику стал поводом не только вспомнить былое, но и обратиться с неожиданной просьбой, пишет Teleprogramma.org.

Андрейченко пригласили на сцену. Она призналась, что была удивлена, когда ее позвали в самом начале мероприятия. В своей речи актриса поблагодарила организаторов за приглашение и отметила, что ей очень повезло сыграть в фильме, который спустя десятилетия остается любимым у детей.

«Я смогла передать любовь, счастье, благодарность и аристократические манеры поколениям людей», — сказала она, не называя конкретной картины.

Но самым ярким моментом выступления стало обращение актрисы. Наталья заявила, что мечтает снова быть полезной своей родной стране.

«Дайте мне работу в России, любую работу. Я хочу работать кем-то дома, здесь», — обратилась она к залу.

70-летняя актриса в последнее время редко появлялась в российских проектах. Вот уже несколько лет она живет в Мексике. Артистка также часто появляется в европейских странах.

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