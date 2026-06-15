Объем привлеченных в Подмосковье инвестиций может достичь 2,5 трлн рублей

По итогам 2026 года объем привлеченных в Подмосковье инвестиций может достичь 2,4-2,5 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.