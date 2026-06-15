Объем привлеченных в Подмосковье инвестиций может достичь 2,5 трлн рублей
Мининвест Подмосковья раскрыл объем привлеченных в регионе инвестиций
Фото: [Медиасток.рф]
По итогам 2026 года объем привлеченных в Подмосковье инвестиций может достичь 2,4-2,5 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, регион уже преодолел отметку в 2 трлн рублей инвестиций. Зампред добавила, что целевая отметка теперь определена в 3 трлн рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.