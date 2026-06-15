Праздник для всех поколений: в Павловском Посаде прошел фестиваль «7яФест» с участием 6 тысяч человек

Этот фестиваль для жителей Павлово-Посадского округа — событие уже привычное и любимое. Его главная миссия — объединить близких людей, напомнить о важности взаимопонимания между поколениями и подарить каждому хорошее настроение. В программе были и концертные номера, и творческие мастерские, и соревнования, и лотереи. За день площадку посетили свыше шести тысяч человек.

Выступая перед гостями, Сергей Балашов поблагодарил организаторов из Центра «Росток», добровольцев и спонсоров. Он отметил, что именно их усилия превратили парк в место, где интересно и малышам, и взрослым.

Отдельно ВРИП главы обратился к семьям округа. Он сказал, что они являются фундаментом общества, хранителями обычаев и главными наставниками для подрастающего поколения. Благодаря им, подчеркнул Балашов, округ становится более сплоченным и надежным.

«Благодарю Центр развития и поддержки семьи «Росток», партнеров, волонтеров и всех, кто вложил силы и душу в организацию фестиваля. Благодаря вам городской парк сегодня стал большой семейной площадкой, где каждому нашлось занятие по душе. Отдельная благодарность – семьям Павлово-Посадского городского округа. Именно вы создаете основу нашего общества, воспитываете новое поколение, сохраняете наши традиции и делаете округ добрее, сильнее и дружнее. Пусть таких светлых, объединяющих событий в Павловском Посаде будет как можно больше! Семья – это то, с чего начинается любовь к дому, к городу и к своей малой Родине!» — отметил Сергей Балашов.