В Люберцах прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта во дворе жилого дома

Люберецкая городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств конфликта, который произошел 13 июня во дворе жилого дома одного из жилых комплексов в микрорайоне Зенино из-за шума. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в ходе конфликта местный житель произвел из принадлежащего ему охотничьего гладкоствольного оружия не менее трех выстрелов в сторону двух граждан, пострадавшие получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), прокуратура взяла на контроль результаты его расследования.

В понедельник, 15 июня, суд избрал 42-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.