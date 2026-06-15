Российский боец раскрыл инсайд о причинах поражения Топурии

«Знаю такой инсайд: Топурия, говорят, был не особо хорошо готов к бою. В его кэмпе были какие-то изменения, и мне говорили, что он готовился не так, как обычно. Сказали, что были сложности и спарринги не очень хорошо прошли. Возможно, и семейные неполадки повлияли», — сказал Шаблий.