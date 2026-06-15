Российский боец раскрыл инсайд о причинах поражения Топурии
Боец Шаблий: «Знаю такой инсайд, Топурия был не особенно хорошо готов к бою»
Российский боец Александр Шаблий прокомментировал для Sport24 сенсационное поражение Илии Топурии в титульном поединке против Джастина Гейджи на турнире UFC в Белом доме.
Американец одержал победу техническим нокаутом. Топурия не смог продолжить поединок после четвертого раунда.
Шаблий отдал должное Гейджи, который смог выдержать мощные атаки Топурии. При этом он назвал возможную причину поражения непобедимого прежде испанца грузинского происхождения.
«Знаю такой инсайд: Топурия, говорят, был не особо хорошо готов к бою. В его кэмпе были какие-то изменения, и мне говорили, что он готовился не так, как обычно. Сказали, что были сложности и спарринги не очень хорошо прошли. Возможно, и семейные неполадки повлияли», — сказал Шаблий.
На турнире UFC Freedom 250 в Белом доме прошло семь поединков, и все они завершились досрочно.