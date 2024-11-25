Терапевтическое отделение второй поликлиники отремонтировали в Химках

На проведение работ выделили около 40 миллионов рублей. В рамках ремонта в отделении обустроили удобные зоны ожидания и навигацию, создали доступную среду. Также организовали проведение телемедицинских консультаций. В отделении открыты кабинет дежурного врача и выписки электронных рецептов, центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

В отделении оказывают помощь примерно 42 тысячам жителей. Прием ведут участковые терапевты. Это позволит разделить потоки пациентов с респираторными заболеваниями и пациентов, которым требуется помощь узких специалистов.