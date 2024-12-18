Территории более 18 тысяч животноводческих объектов продезинфицировали в Подмосковье с января

В Подмосковье с начала года продезинфицировали территории более 18,4 тысячи животноводческих объектов и предприятий, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности специалисты обработали почти 26,9 тысячи квадратных метров. Помимо этого, с января в регионе провели свыше 18 тысяч исследований в рамках бактериологического контроля.

Обработку проводят каждый месяц на производствах и раз в квартал на складах. В работе применяют различные методы. К примеру, для дезинфекции труднодоступных мест применяется обработка горячим туманом.