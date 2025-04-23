Территорию памятника Подольским курсантам благоустроят в преддверии 9 Мая
В Подольске благоустроят территорию у памятника Подольским курсантам
Фото: [t.me/podolskadm]
Комплексное благоустройство проведут на территории памятника Подольским курсантам в Подольске в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Работы завершат к 1 мая.
В ходе благоустройства на территории объекта обновят покрытие, оборудуют дополнительное освещение и обустроят новый подиум под противотанковую пушку ЗиС-2.
Открытие памятника состоялось 7 мая 1975 года. На нем изображены три курсанта. Справа размещена надпись о мужестве и стойкости героев, а слева установлена противотанковая пушка.
Ранее в администрации Подольска рассказали о ходе работ по приведению памятников в порядок. Так, был приведен в соответствие памятник Ленину.