Тхэквондистка из Подмосковья одержала победу на первенстве мира

Представительница Подмосковья Милана Бекулова одержала победу на первенстве мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года, она выступила в весовой категории до 49 кг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка из Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) в финале смогла победить кореянку Ким Хян Ги. На третьем месте в этой весовой категории оказались спортсменки из Сербии и Марокко.

Состязания проходят в Найроби (Кения) со 2 по 7 декабря 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.