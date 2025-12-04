Тхэквондистка из Подмосковья одержала победу на первенстве мира
Фото: [Федерация тхэквондо России]
Представительница Подмосковья Милана Бекулова одержала победу на первенстве мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года, она выступила в весовой категории до 49 кг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Спортсменка из Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) в финале смогла победить кореянку Ким Хян Ги. На третьем месте в этой весовой категории оказались спортсменки из Сербии и Марокко.
Состязания проходят в Найроби (Кения) со 2 по 7 декабря 2025 года.
