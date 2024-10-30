Топ самых необычных вакансий для инвалидов назвали в Подмосковье

Топ самых необычных вакансий, доступных для граждан с ограниченными возможностями здоровья, назвали в Министерстве социального развития Московской области.

В число таких вакансий вошли разрисовщик по стеклу, артист оркестра, фото- и видеооператор, специалист по планированию производства, менеджер по мониторингу цен.

Подобрать подходящую вакансию и устроиться на работу помогут в Центре занятости Подмосковья. В регионе для инвалидов доступно около 15 тысяч рабочих мест по квоте.

«Уже более 70% вакансий заняты — это свыше 10 тысяч трудоустроенных инвалидов», - отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Работодателям, у которых численность сотрудников составляет более 35 человек, устанавливается квота 2% для трудоустройства инвалидов.