Торжественная церемония гашения памятной марки прошла в Талдоме

В Талдоме провели торжественную церемонию гашения почтового блока в честь 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мероприятие прошло в центральном Доме культуры Талдома. В нем приняли участие глава округа Юрий Крупенин, начальник Дмитровского почтамта Екатерина Шувалова, замдиректора Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов и трижды правнучка Салтыкова-Щедрина Анна Козлова.

На почтовой марке изображен портрет писателя, а на полях блока — цитаты и иллюстрации к его самым известным произведениям. Номинал марки составляет 200 рублей, тираж — 17 тыс. экземпляров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, которые запланированы на зиму.