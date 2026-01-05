Традиционный парад оркестров пройдет в Ступине
Фото: [Медиасток.рф]
Традиционный парад оркестров пройдет во Дворце культуры в Ступине 7 января. Мероприятие проведут в рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье».
Парад оркестров Ступинской филармонии откроет симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста Подмосковья Дмитрия Тарасова с программой классических произведений.
Эстафету примет оркестр русских народных инструментов «Мелодии России» под руководством заслуженного артиста Подмосковья Алексея Сысоева. Завершит вечер эстрадно-джазовый оркестр «СМ-Бэнд» под руководством Александра Учеваткина.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей на массовые культурные мероприятия в регионе.