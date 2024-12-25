Транспортные карты «Стрелка» с новым новогодним дизайном появятся в Подмосковье

В начале 2025 года в Подмосковье представят эксклюзивную серию транспортных карт «Стрелка» для учащихся с главными героями нового анимационного сериала «Йети и дети» про приключения «снежного человека» и его друзей. Проект реализуют АО «Мострансавто» совместно с анимационной студией КиноАтис при поддержке Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тираж лимитированной серии карт составит 5 тыс. экземпляров, они поступят в МФЦ региона. На картах будут изображены главные персонажи сериала, одними из них стали школьники Лиза и Филипп.

«Они будут спасать «снежного человека» от охотников, да и других проблем. Наш Йети — уникальный персонаж, и если обычно в фильмах он представлен как нелюдимый одиночка страшного вида, то в нашем сериале это заботливый отец и любитель сладенького, а его лохматых детишек можно также увидеть на транспортных картах «Стрелка», — отметил коммерческий директор анимационной студии КиноАтис Наталия Бабич.

В ведомстве напомнили, что транспортные карты позволяют ученикам экономить до 99% от тарифа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.