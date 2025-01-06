Травматолог из Подмосковья напомнил о правилах безопасности при использовании пиротехники

Главный внештатный детский травматолог Министерства здравоохранения Московской области Александр Григорьев рассказал, как в период зимних праздников обезопасить себя и близких.

Врач подчеркнул, что именно взрослые должны своим примером показывать детям, как соблюдать правила безопасности. Так, при использовании пиротехники нельзя оставлять ее без присмотра. Бенгальские огни следует держать на расстоянии не менее двух метров от легковоспламеняющихся предметов. Опасно бросать их в мусорное ведро.

Фейерверки можно использовать исключительно на улице и вдали от деревьев и зданий. Нельзя использовать их в ветреную погоду.

Покупать пиротехнические изделия следует только в официальных магазинах, где сотрудники могут предоставить сертификат.