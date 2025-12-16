Травматологи и ортопеды Подольской детской больницы с начала года провели более 900 операций

С начала года в отделении травматологии и ортопедии Подольской детской больницы провели более 900 операций. Высококвалифицированную медпомощь получили более 15 тыс. пациентов.

В Министерстве здравоохранения Московской области до этого сообщили, что в Долгопрудном открылась новая поликлиника для детей.

По словам главы отделения травматологии и ортопедии Подольской детской больницы Владимира Ланцова, в 2026 году планируется активно развивать направление больших реконструктивных ортопедических операций.

В штате отделения — четыре врача, включая заведующего, а также около пяти дежурных специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил МОНИКИ с юбилеем. Учреждению исполнилось 250 лет.