Травматологи Подмосковья исправили врожденную косолапость у ребенка

Специалисты МОДКТОБ исправили врожденную косолапость у трехлетнего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик с врожденной косолапостью. Врачи наблюдали за его состоянием с самого рождения. Ранее пациенту провели курс гипсования по методу Понсетти, но из-за врожденных патологий у него произошел рецидив.

В результате ребенка направили на операцию. По методу Зацепина специалисты восстановили баланс мышц одной ноги, удлинили сухожилия, устранили несовпадение рельефа поверхностей в голеностопе и суставах.

Прооперировали ребенку пока только одну ногу. После длительной реабилитации пациента ждет еще одна операция на этой же конечности. Затем врачи приступят к лечению второй ноги.