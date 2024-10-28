Тренинги для родителей запустят в Подмосковье, передает Министерство социального развития Московской области. Цель занятий — повысить их компетенции в вопросах воспитания детей.

Тренинги будут проводить специалисты семейных центров региона. Это более 130 человек. Сейчас они проходят повышение квалификации на базе Центра инноваций соцсферы Подмосковья.

Задача специалистов — овладеть новыми технологиями работы, чтобы выявлять и оценивать родительских компетенции, распознавать различные формы жестокого обращения с детьми, определять причины этого, а также помогать родителям повышать свои навыки.