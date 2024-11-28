Третий Междисциплинарный форум по детской реабилитации стартовал в Подмосковье

Третий Междисциплинарный форум по детской реабилитации стартовал в регионе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Мероприятие проходит в областном Доме Правительства. В нем принимают участие две с половиной сотни человек. В их числе представители учреждений родовспоможения, медучреждений для детей, социальных центров, центров реабилитации, учреждений сферы образования.

Фото: [ Министерство здравоохранения МО ]

«Основная задача форума — выработать эффективные меры, направленные на совершенствование комплексной реабилитации детей с учетом современных достижений медицины, социальной сферы, психологической поддержки, организации дошкольного и школьного обучения», - отметил глава областного Минздрава Максим Забелин.

В рамках форума пройдет заседание девяти рабочих групп. Участники обсудят разные аспекты реабилитации, включая комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.