Третий Междисциплинарный форум по детской реабилитации стартовал в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Третий Междисциплинарный форум по детской реабилитации стартовал в регионе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Мероприятие проходит в областном Доме Правительства. В нем принимают участие две с половиной сотни человек. В их числе представители учреждений родовспоможения, медучреждений для детей, социальных центров, центров реабилитации, учреждений сферы образования.
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
«Основная задача форума — выработать эффективные меры, направленные на совершенствование комплексной реабилитации детей с учетом современных достижений медицины, социальной сферы, психологической поддержки, организации дошкольного и школьного обучения», - отметил глава областного Минздрава Максим Забелин.
В рамках форума пройдет заседание девяти рабочих групп. Участники обсудят разные аспекты реабилитации, включая комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.