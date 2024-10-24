Третий вертолет санавиации заступил на дежурство в Подмосковье

Третий вертолет санавиации запустили в работу в регионе. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Министр напомнил, что летом в регионе открылся Детский клинический центр имени Рошаля. Учреждение принимает пациентов круглосуточно. Третий вертолет запустили в работы для их транспортировки.

Санитарная авиация требуется, если нужно оперативно доставить пациента в медучреждение. Такое происходит при ДТП и различных происшествиях.

Посадочные площадки для вертолетов санавиации в регионе оборудованы системой «Ночной старт». Это позволяет использовать вертолеты даже в темное время суток.