Три аварийных жилых дома ликвидировали в Ногинске

Три аварийных многоквартирных жилых дома демонтировали в Ногинске, передает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Здания были расположены на Молодежной улице.

Дома построили в период с 1949-го по 1952-й год. Их площадь составляла 390-630 квадратных метров. Некоторое время назад объекты признали аварийными и расселили жильцов 32 квартир. После этого дома внесли в список объектов под снос.

Фото: [ Мособлархитектура ]

Осенью все три дома демонтировали. На данный момент прилегающая к ним территория уже очищена от мусора. Как будут использованы освободившиеся участки, пока не решено.

В целом в Богородском округе насчитывается 271 недострой. Из них 163 объекта снесли или достроили.