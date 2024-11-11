Три легковушки и два микроавтобуса столкнулись в Балашихе

Массовая дорожная авария произошла в Балашихе вечером в понедельник, передает ГУ МВД России по Московской области. В результате происшествия никто не пострадал.

ДТП произошло возле одного из домов, расположенных на Советской улице. На участке столкнулись три легковых автомобиля и два микроавтобуса, в которых не было пассажиров.

После аварии предполагаемый виновник покинул место, оставив автомобиль. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.