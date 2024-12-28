Три нарушения природоохранного законодательства пресекли в Московской области

Инспекторы эконадзора Подмосковья пресекли три нарушения природного законодательства. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, в Красногорске был выявлен незаконный сброс неочищенных сточных вод, в Ленинском городском округе — незаконное сжигание отходов. Третий случай произошел вблизи села Кузнецово Раменского округа. Там специалисты добились снижения неприятного запаха от предприятия, занимающегося утилизацией отходов птицефабрики ООО «МСА-15».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.