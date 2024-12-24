Три объекта благоустройства из Подмосковья получили премию «Прорыв года»

В числе этих объектов — парк «Певческое поле» в Подольске, Центральная часть в Истре, а также Бульвар Победы в Ступино. Они были отмечены в номинации «Лучшее общественное пространство».

Парк «Певческое поле» расположен у Знаменской церкви. Здесь обустроили цветники и дорожки, оборудовали освещение, открыли кафе. В Истре открыли парк «Гучково» со спортивными и детскими площадками, скейтпарком и площадкой для выгула собак. На Бульваре Победы в Ступино обустроили велодорожки и зоны для отдыха, провели озеленение, установили теннисные столы, оборудовали освещение и видеонаблюдение.

В общей сложности в этом году в Подмосковье благоустроили 94 территории, в том числе 24 пешеходные зоны, 14 скверов и 12 парков. За шесть лет в регионе привели в порядок четыре с половиной сотни объектов.