Три ОЭЗ планируется расширить в Подмосковье

Три особые экономические зоны планируется расширить в Подмосковье, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Расширение запланировано в ОЭЗ, которые расположены в Дубне, Фрязино и Ступино. Первую расширят на 56,5 гектара, вторую — на 8,6 гектара, третью — более чем на 182 гектара.

Заявки на расширение ОЭЗ в Дубне и Ступино поданы в Минэкономразвития РФ. Заявка по расширению ОЭЗ во Фрязино находится на согласовании в Правительстве Подмосковья.

Несколько инвесторов уже готовы реализовать свои проекты после расширения объектов в Дубне и Ступино. Это восемь проектов на 14 миллиардов рублей. Их запуск позволит создать свыше 800 рабочих мест.