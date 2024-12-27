Тридцать девять объектов культурного наследия зарегистрировали в Подмосковье за год

В Главном управлении культурного наследия Московской области подвели итоги работы за 2024 год. В ведомстве отметили, что с января в регионе в едином госреестре были зарегистрированы тридцать девять объектов культурного наследия.

Также с начала года в список выявленных объектов культурного наследия области было включено шестьдесят объектов. Кроме того, утвердили 187 охранных обязательств собственников подобных объектов.

Помимо этого, в регионе утвердили предметы охраны восьмидесяти объектов культурного наследия и направили в ЕГРН данные о 680 подобных объектах.