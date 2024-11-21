Тридцать две команды вышли в полуфинал Международного чемпионата по битве роботов

Тридцать две команды из России, Белоруссии, Индии, Ирана и Китая вышли в полуфинал Международного чемпионата по битве роботов. Об этом сообщает Минцифры России.

Полуфинал пройдет 23 ноября с 09:30 до 21:10 при поддержке Правительства Московской области на территории ледового дворца «Арена Мытищи» по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 17.

Впервые помимо основной дисциплины «Битва роботов» в весовой категории до 110 килограммов представлена новая дисциплина для юных инженеров в возрасте от 10 до 17 лет «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 килограмма. Кроме того, в рамках финального этапа будет презентована «Битва дронов» в формате шоу-матча.

Посмотреть трансляцию чемпионата можно будет в соцсети «ВКонтакте» по этой ссылке.