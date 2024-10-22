Тридцать новых «ГАЗелей» передали автопаркам коммунальных и аварийных служб Подмосковья

Автопарки коммунальных и аварийных служб восемнадцати городских округов Подмосковья получили тридцать новых «ГАЗелей». Технику закупило Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольшее число машин передали Балашихе и Истре. Они будут использоваться для транспортировки необходимых инструментов и материалов для проведения работ.

В начале следующего месяца в регионе ожидается поставка еще 33 машин, которые передадут двенадцати подмосковным муниципалитетам. Всего до наступления зимы все округа получат три с половиной сотни единиц техники, в том числе 72 самосвала, 56 мини-погрузчиков, 79 тракторов, 14 ломовозов, 63 «ГАЗели», 62 погрузчика-экскаватора.