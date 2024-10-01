Тридцать три закупки опубликовали в Подмосковье за неделю, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области. Многие из них связаны с проведением работ по модернизации коммунальной инфраструктуры.

К примеру, в регионе опубликовали закупки на проведение капремонта теплосетей в Истре, Дмитрове и Серебряных Прудах, трубопроводов в Одинцово, котельных в Наро-Фоминске.

Также ведется поиск подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных в Бронницах, Кашире, Богородском округе и Лосино-Петровском, для проведения реконструкции канализационно-насосной станции в Воскресенске.