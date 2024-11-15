Триста человек открыли свое дело при поддержке Кадрового центра Подмосковья с начала года

В Подмосковье с начала года при поддержке Кадрового центра региона свое дело открыли триста человек, передает Министерство социального развития Московской области.

Совокупная сумма выплат жителям в этом году составила около 50 миллионов рублей. Чаще всего получатели меры поддержки открывали бизнес в бьюти-сфере, а также в сферах пошива одежды, производства сладостей и проведения ремонта.

Получить поддержку на открытие своего дела в размере примерно 165 тысяч рублей могут безработные жители. Возвращать деньги не нужно, если в течение 90 дней подтвердить, что средства были потрачены в соответствии с бизнес-планом, а также при условии сохранения бизнеса в течение года.