Троих человек задержали после избиения 18-летнего жителя Люберец на улице

Уголовное дело возбудили после того, как на улице в Люберцах избили молодого человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Кирова. Неизвестные нанесли телесные повреждения 18-летнему молодому человеку. Тот обратился в медучреждение.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления были задержаны три человека в возрасте от 24 до 27 лет.

В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза.