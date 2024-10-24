Цех по переработке старых шин построили в Подмосковье
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Новый цех по переработке старых шин построили в Подмосковье, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Объект возвели в Дмитрове.
Проект реализовало ООО «Дмитровский завод РТИ». Объем инвестиций в его запуск составляет 500 миллионов рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в середине следующего года.
В ближайшее время на предприятии начнут устанавливать оборудование для переработки покрышек и оргтехники. Также компания начала строить второй цех.
Сейчас на заводе работают две сотни человек. С расширением производства число сотрудников увеличится на 50 человек.
Завод в Дмитрове — это самое крупное предприятие по переработке шин в стране. Старые покрышки сюда доставляют со всей России.