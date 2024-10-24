Новый цех по переработке старых шин построили в Подмосковье, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Объект возвели в Дмитрове.

Проект реализовало ООО «Дмитровский завод РТИ». Объем инвестиций в его запуск составляет 500 миллионов рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в середине следующего года.

В ближайшее время на предприятии начнут устанавливать оборудование для переработки покрышек и оргтехники. Также компания начала строить второй цех.

Сейчас на заводе работают две сотни человек. С расширением производства число сотрудников увеличится на 50 человек.

Завод в Дмитрове — это самое крупное предприятие по переработке шин в стране. Старые покрышки сюда доставляют со всей России.