Центр хранения и диагностики спецтехники построят в Богородском округе

В Богородском округе появится центр хранения и диагностики спецтехники. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В муниципалитете строят двухпролетное здание с административно-бытовой частью. Площадь складов составит около 1,8 тыс. кв. м, административно-бытовых помещений — 441 кв. м. Завершить строительство планируется в третьем квартале текущего года.

Спецтехника будет поступать контейнерами, проходить входной контроль и техническую подготовку. Перед передачей покупателю ее будут тестировать.

Объект рассчитан на одновременное размещение до 120 единиц техники. Ожидается, что годовой грузооборот составит до 1 тыс. единиц. Центр будет работать в две смены по восемь часов. Планируется трудоустроить около 40 человек.

