Центр «Ясенки» будет обмениваться опытом с Забайкальским краем в вопросах реабилитации

Работу Центра социально-медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» представили делегации из Забайкальского края. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Учреждение посетили зампред правительства Забайкальского края Виктория Бессонова и первый замминистра — начальник управления организации социального обслуживания Александр Михеев.

В рамках визита гостям представили работу центра, рассказали о структуре учреждения и направлениях реабилитации для бойцов, получивших ранения в зоне СВО.

Также обсудили вопросы реабилитации и поддержки бойцов, вернувшихся из зоны СВО, в том числе вопросы социально-бытовой адаптации военнослужащих. По итогам встречи было принято решение о дальнейшем обмене опытом.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников спецоперации в центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде.