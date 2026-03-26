Центр медицины катастроф Подмосковья получил шесть новых реанимобилей
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Московский областной центр медицины катастроф получил шесть новых реанимобилей. Машины торжественно передали на территории МОНИКИ, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Автомобили закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели направили 149 млн рублей.
Машины оборудованы дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ, наркозно-дыхательной техникой, аппаратами для сердечно-легочной реанимации и другим оборудованием.
«Служба медицины катастроф приходит на помощь в самых сложных случаях — при чрезвычайных ситуациях, ДТП и других происшествиях, а также для транспортировки между больницами пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Ежедневно бригады отрабатывают от 30 до 50 вызовов. Поэтому важно обновлять имеющийся автопарк», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
