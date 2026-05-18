Центр «Мой бизнес» Московской области запустил прием заявок на услуги по популяризации продукции

Центр «Мой бизнес» Московской области открывает возможность для местных предпринимателей воспользоваться профессиональными услугами по популяризации своей продукции. Финансовая поддержка предоставляется на условиях софинансирования в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Инициатива призвана помочь бизнесу региона усилить рыночные позиции, повысить узнаваемость брендов и расширить аудиторию без существенной нагрузки на бюджет компании.

Как уточнили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, максимальная сумма поддержки по каждой услуге достигает 200 тыс. руб. Это дает предпринимателям реальный шанс реализовать маркетинговые инициативы, которые ранее могли казаться слишком затратными.

Теперь бизнес Подмосковья может рассчитывать на комплексную помощь сразу по нескольким направлениям. Например, специалисты помогут создать полноценный фирменный стиль — от разработки запоминающегося логотипа и подбора гармоничной цветовой палитры до выбора фирменных шрифтов и дизайна носителей: визиток, бланков, обложек и других элементов визуальной коммуникации.

Еще одно направление поддержки — контент‐маркетинг. Здесь акцент делается на системном продвижении через контент: эксперты разработают индивидуальную стратегию и подробный контент‐план, подготовят и адаптируют тексты для сайта и социальных сетей, а также будут регулярно анализировать эффективность публикаций и предоставлять отчетность.

Не менее востребованной станет услуга по продвижению сайта. Она предполагает глубокий анализ текущего состояния ресурса: технический и контентный аудит, оптимизацию структуры и метатегов, подбор семантического ядра и настройку инструментов аналитики. После внедрения изменений специалисты в течение 3 мес. отслеживают позиции сайта в поисковой выдаче, корректируя стратегию для достижения наилучших результатов.

Подать заявку на получение услуги можно на портале РПГУ.

