Центр образования в поселке Зеленый откроется после капремонта в сентябре
В Богородском округе к 1 сентября откроют обновленный центр образования
Фото: [Минстрой МО]
Центр образования №29 в поселке Зеленый в Богородском округе откроется после капремонта в сентябре, передает Министерство строительного комплекса Московской области.
Площадь здания составляет более 4,6 тыс. кв. м. На объекте близятся к завершению демонтажные работы. Параллельно укладывают и штукатурят внутренние стены.
Ремонт проводится в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств. В здании обновят фасад и внутренние помещения, заменят инженерные сети и оборудование, отремонтируют кровлю, благоустроят прилегающую территорию.