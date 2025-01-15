Центр образования в поселке Зеленый откроется после капремонта в сентябре

Центр образования №29 в поселке Зеленый в Богородском округе откроется после капремонта в сентябре, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составляет более 4,6 тыс. кв. м. На объекте близятся к завершению демонтажные работы. Параллельно укладывают и штукатурят внутренние стены.

Ремонт проводится в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств. В здании обновят фасад и внутренние помещения, заменят инженерные сети и оборудование, отремонтируют кровлю, благоустроят прилегающую территорию.