Церемония награждения лучших огнеборцев прошла в Подольске

В Подольске в преддверии 376-летия пожарной охраны России прошла торжественная церемония награждения лучших огнеборцев. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Мероприятие провели на базе пожарно-спасательной части № 7. Участников поприветствовал заместитель главы округа Игорь Семенов. Он отметил, что подольские пожарные каждый день проявляют мужество и профессионализм.

Лучшим пожарным вручили медали, почетные грамоты и благодарности за выдающиеся достижения и преданность делу. Также были отмечены достижения кадетов из школы № 24.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области велась подготовка к пожароопасному сезону.