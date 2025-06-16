Церемония награждения победителей конкурса «Кадет года» прошла в парке «Патриот»

Организатор конкурса — областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. В его рамках участники представили свои проекты, продемонстрировали таланты и умения в творчестве и спорте, написали эссе, исполнили бальные танцы.

Конкурс прошел уже в четвертый раз. В этом году в нем принимали участие 140 кадетов из 36 учреждений региона. В результате были определены шесть победителей и 12 призеров в трех возрастных категориях.

После того, как были награждены лауреаты, была проведена церемония возложения цветов к Вечному огню и экскурсия по музею «Дорога памяти».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие массовые спортивные мероприятия запланированы на лето в регионе.