Церемония награждения победителей конкурса «Кадет года» прошла в парке «Патриот»

В парке «Патриот» наградили лучших кадетов Подмосковья

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Фото: [Министерство образования МО]

Церемония награждения победителей областного конкурса «Кадет года-2024» состоялась в парке «Патриот». Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве образования Московской области.

Организатор конкурса — областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. В его рамках участники представили свои проекты, продемонстрировали таланты и умения в творчестве и спорте, написали эссе, исполнили бальные танцы.

Конкурс прошел уже в четвертый раз. В этом году в нем принимали участие 140 кадетов из 36 учреждений региона. В результате были определены шесть победителей и 12 призеров в трех возрастных категориях.

После того, как были награждены лауреаты, была проведена церемония возложения цветов к Вечному огню и экскурсия по музею «Дорога памяти».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие массовые спортивные мероприятия запланированы на лето в регионе.

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