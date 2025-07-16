Цикл лекций о здоровом образе жизни проведут в клубах «Активного долголетия» в Подольске

Лекции о здоровом образе жизни пройдут в клубах проекта «Активное долголетие» в Подольске. Их проведут врачи Подольской областной клинической больницы.

Терапевт больницы Маринэ Айрапетян провела опрос среди пенсионеров касательно интересующих их тем. Оказалось, что жителей интересуют вопросы улучшения памяти и влияния интеллектуальных способностей на развитие деменции. Также в числе актуальных вопросов — снижение веса, борьба с бессонницей и диеты при повышенном холестерине и сахаре.

«Обязательно приду на лекции, у меня есть вопросы по здоровью. Очень нравится в клубе, постоянно проводят интересные занятия», — отметила член клуба Надежда Белякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о значимости подмосковного проекта «Активное долголетие».